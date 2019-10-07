Парень из Казани позарился на деньги чувашских пенсионеров

22-летнего жителя столицы РТ подозревают в краже денег у двух жителей Чебоксар. Как пишет "АиФ" со ссылкой на МВД Чувашии, добычей молодого человека стали 200 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемый звонил пожилым людям и представлялся банковским работником. Он уговаривал пенсионерок сообщить ему данные банковской карты якобы для защиты их сбережений. Таким образом одна из пострадавших в марте этого года лишилась 120 тысяч, вторая - в сентябре - около 80 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, он признал свою вину, в отношении казанца возбуждено уголовное дело.