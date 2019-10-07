«Не надо ждать последнего дня»: жителей РТ уговаривают перейти на «цифру»

14 октября в Татарстане прекратится аналоговое телевизионное вещание, однако более 22 тысяч домохозяйств до сих пор не перешли на новый телеформат. Основная часть таких граждан живет в поселках Казани, Альметьевска и Набережных Челнов, говорят в мэрии.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ призвал татарстанцев не ждать отключения "аналога": "Многие граждане говорят: мы подождем 14 октября и потом что-то сделаем. Так вот: не надо ждать последнего дня, не надо создавать ажиотаж. Если у кого-то из жителей пока нет понимания, нужно ли что-то предпринимать, то мы советуем позвонить в региональный контакт-центр по телефону 8-800-222-87-16 и задать вопросы специалистам."

Также Хайруллин напомнил: гражданам, которые не могут самостоятельно подключить телеприставку, на помощь придут волонтеры, а социально незащищенным слоям населения республика компенсирует покупку оборудования для цифрового вещания.