Версия смерти полицейского в Казани: пуля могла попасть в голову рикошетом

Причиной смерти 32-летнего капитана полиции Марата Абзалеева в Казани могла стать пуля, попавшая в голову рикошетом во время учебной стрельбы, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, вчера тело мужчины нашли в помещении тира МВД по Татарстану, мужчину госпитализировали, но от полученного ранения он скончался в карете скорой помощи.

Сейчас на месте работают следователи, официально Следком РТ пока не комментирует причины смерти капитана полиции.

«Очень позитивный и жизнерадостный человек, готовый всегда прийти на помощь», - отзываются о Марате Абзалееве опрошенные изданием знакомые.