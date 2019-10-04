«Долгожданная транспортная артерия». Когда достроят Большое казанское кольцо

Первый этап Большого казанского кольца – дорогу от улицы Мидхата Булатова до Борисковской достроят ко дню празднования столетия ТАССР – 30 августа 2020 года.

Второй участок – от Борисковской до путепровода на Тихорецкой – начнут стоить в 2021 году. Об этом во время пресс-тура рассказал мэр города Ильсур Метшин, сообщает ИА «Татар-информ».

Дорога от улицы Булатова до Борисковской будет четырехполосной и протянется на 800 метров с путепроводом над Фермским шоссе и пешеходным переходом. Проект также предусматривает строительство ливневых канализаций, трамвайной линии и организацию освещения.

На данный момент на этом участке работают 140 специалистов, 28 единиц техники. За три месяца с начала работ их объем выполнен практически на треть. На данный момент идет перенос инженерных коммуникаций и разработка грунта.

«Это наша долгожданная транспортная артерия, одна из основных, — сказал Метшин на стройплощадке. — Сегодня на проспекте Универсиады, на Павлюхина, Танковом кольце в часы пик затык. Мы строим не первую развязку и не первый мостовой переход, но здесь столкнулись с целым клубком проблем. Во-первых, отселение 75 жилых строений, в числе которых большие дома и коттеджи, но со всеми мы разошлись по рынку. Буквально несколько решений у нас есть в судах. А также большой клубок технических проблем — и вода, и газ, и канализация, но все работы идут в графике», - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.