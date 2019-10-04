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Фото unsplash.com

Завтра 3 района Казани останутся без света. Список домов

Cегодня, 12:14 160 0 Автор: prokazan.ru
На сетях продолжается ремонт

9 октября в трех районах Казани временно отключат электричество: на сетях ЛЭП и трансформаторных подстанциях продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщают в мэрии города. 

Отключение коснется домов по следующим адресам:

Ново-Савиновский район: Адоратского, 37, 41, 45, с 9.00 до 17.00;

Приволжский район: Нурсултана Назарбаева, 9, 15 с 8.00 до 17.00;  Авангардная, 85 (Казанский политехнический колледж), 87 (общежитие), 89, 91 (общежитие), ул.Деревня Универсиады, 2, 3, 4, 5, 12, 13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, ул.Рихарда Зорге, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, ул.Братьев Касимовых, 38, 40 с 8.00 до 18.00.

Также с 8.00 до 19.00 света не будет в домах частного сектора поселка Алтан Приволжского района по улицам Серле, Заветная.

Советский район: Чингиза Айтматова, 11, 15 (детсад №7); поселок Малые Дербышки, улицы Вишневый сад, Березовая, Школьная, Услонская; садовые некоммерческие товарищества «Виктория-материк», «Виктория-остров», «Вишенка», «Весна-78», «Казанец» - с 9.00 до 18.00.

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