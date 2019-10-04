В Казани мужчина врезался в КАМАЗ и сломал позвоночник

Авария произошла в центре Казани около 19 часов 7 октября.

Как сообщают в ГИБДД РТ, молодой человек на автомобиле Mercedes-Benz GLK300 на перекрестке улиц Островского – Пушкина столкнулся с грузовиком. За рулем КАМАЗа был 32-летний мужчина. По предварительным данным, водитель кроссовера при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу грузовой машине.

В результате ДТП водитель иномарки получил закрытый перелом шейного отдела позвоночника.

Добавим, что за вчерашний день в Казани зарегистрировали 216 ДТП, в них пострадали 4 человека.