Снисхождения не заслуживает: житель РТ убил знакомую металлической трубой

Жителя Дрожжановского района обвиняют в жестоком убийстве односельчанки. Об этом рассказали в прокуратуре РТ.

Убийство произошло летом 2018 года. 55-летний гражданин на почве личной неприязни напал на 34-летнюю женщину. Он ударил знакомую стеклянной бутылкой по голове, погрузил в багажник машины и вывез в поле. Там мужчина нанес односельчанке еще с десяток ударов по голове металлической трубой. От повреждений женщина скончалась на месте.

"Единогласным вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным в совершённом преступлении и не заслуживающим снисхождения. О результатах судебного рассмотрения дела будет сообщено дополнительно", - говорят в прокуратуре.