В Татарстане назвали профессии с самыми высокими зарплатами по региону

Наиболее высокие зарплаты в РТ сейчас установлены по рабочим специальностям, сообщают в мэрии Казани. В тройке самых прибыльных - газосварщик (40 тыс. руб), каменщик и бетонщик (60 тыс. руб.), машинист экскаватора (70 тыс. руб).

Наибольший спрос у работодателей - также на рабочие специальности: штукатур, маляр, каменщик, повар, водитель троллейбуса, полицейский, инженер. При этом половина трудящихся в этой сфере получает от 11280 до 20 тысяч в месяц.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики средняя заработная плата по республике составляет без малого 36 тысяч рублей.