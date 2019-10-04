Жители РТ доложили о незаконной продаже пива и получили за это деньги

Уже несколько лет жители Татарстана могут сообщить о нелегальной торговле спиртным и получить за это деньги.

По данным Госалкогольинспекции РТ, с 18 сентября по 4 октября в Заинске проведено 9 контрольных мероприятий, поводом для которых послужила информация от граждан, поданная в систему "Народный контроль". В итоге было изъято более 140 литров алкоголя, которым торговали в обход ЕГАИС, а также просроченное пиво и спиртное, которое продавали после 10 вечера.

Граждане, которые сообщили о нарушениях, получили вознаграждение: им заплатили 12 тысяч рублей из бюджета республики.