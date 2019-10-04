«Отрезать наглухо». В Казани мужчина занялся онанизмом в автобусе

Казанцы возмутились поведением мужчины, занимавшимся онанизмом в автобусе 89-го маршрута, его фото выложили в социальных сетях.

«Откуда такие берутся, а? Еду сегодня утром в 89 автобусе, поворачиваю голову, а тут такое... Самое главное, что никто, абсолютно никто не сказал ему ничего, ни один мужчина, ни кондуктор, в автобусе были дети, а он сидел и наяривал, не стыдился даже. Самое главное перед выходом я стою около двери и рядом стоит мужчина видит это всё и ничего ему не говорит, я в шоке. Как с такими бороться? Боюсь теперь на работу то ездить», - сообщает автор поста.

Несколько человек высказались, что уже заставали этого мужчину за рукоблудием в другие дни, и тоже на 89-м маршруте. «Осень, у больных обострение», - пишут в соцсетях. «Курить может бросает, надо же чем-то руки занять», - предполагают одни. «Отрезать наглухо», - другие предлагают кардинальные меры.

Казанцы предположили, что мужчина психически не здоров и посчитали, что другие пассажиры ничего ему не сказали, боясь неадекватной реакции.