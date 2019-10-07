Отельеры не в восторге. В Казани откроют отель Novotel и второй Marriott

В Казани рядом с улицей Баумана откроют второй отель Marriott категории четыре звезды, сообщает «Коммерсантъ в Казани» со ссылкой на источники в сфере гостиничного бизнеса. Первый отель под этим брендом работает в татарстанской столице с 2011 года, он рассчитан на 150 мест.

Также издание сообщает, что Accor Group планирует открыть в Казани 4-звездочный Novotel на улице Козина в Ново-Савиновском районе отель. Компания уже владеет в городе отель Ibis на 155 номеров.

На сегодняшний день в Казани 21 гостиница категории четыре звезды. Отмечается, что в этом сегменте наблюдается спад потока туристов на 3,5%, а приток гостей ощутили лишь гостиницы категории 2-3 звезды. По словам президента Ассоциации отелей РТ, управляющей гостиницей «Релита» Гульнары Сафиной, появление новых гостиниц может привести к несоответствию между спросом и предложением.

«Да, у нас бывают событийные мероприятия, но по большому счету Казань пока не Москва и не Питер с их загрузкой и ценами. Будет нам всем тяжелее», — цитирует Сафину «Ъ».