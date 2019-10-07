В Казани ограничили движение еще на нескольких улицах

Мэрия Казани сообщила об ограничении движения еще на нескольких улицах города. Так до 17 октября перекрыты улица Максимова – на участке от улицы Карагандинская до Центрально-Мариупольской, и 2-я Муромская – на участке от 118-го дома до улицы Моисеева. Здесь ограничение связано с ремонтом дорог.

Ограничение движения по проспекту Ибрагимова (от дома №22 до дома №2) продлили до 15 октября. Здесь продолжается реконструкция магистрального тепловода.

До 25 октября продлили ограничение движения по улицам Таймырская – в районе пересечения с Рыночной, и по ул. Рыночная – на участке от дома №30 до дома №10. Здесь прокладывают водопровод.