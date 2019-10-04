В Казани назвали имя нового главного архитектора города

Сегодня в Казанской Ратуше состоялось заседание экспертного совета, на котором кандидаты на пост главного архитектора города представили свое видение развития Казани.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по итогам заседания на эту должность была выбрана Ильсияр Тухватуллина, директор архитектурной компании "АДТ". За нее проголосовали большинство экспертов. В части развития Казани в ближайшие 20 лет Тухватуллина предложила максимально использовать водный потенциал города: острова Казанки соединить мостами, эта территория могла бы стать местом для прогулок и организации выставок.

"Главный архитектор – это человек, сочетающий в себе логику, функцию и мысль. Если город ставит перед собой задачу в архитектурном плане подняться на новый уровень, то тогда вам нужна я" - заверила новый главный архитектор мэра Казани Ильсура Метшина.

Напомним, что помимо Тухватуллиной на пост претендовали еще 4 кандидата, а всего на конкурс было подано 18 заявок.