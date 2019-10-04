В РТ повысят тарифы на пригородные перевозки и отменят часть льгот

В соответствии с постановлением Госкомитета по тарифам РТ с 14 октября на пригородных поездах изменится тарификация.

По данным АО "Содружество", она будет выглядеть следующим образом:

с 1 по 2 десятикилометровые зоны - 24 рубля;

с 3 по 4 зоны - дополнительно 18 рублей за каждую;

с 5 по 8 зоны - дополнительно 16 рублей за каждую;

с 9 по 13 зоны - дополнительно 14 рулей за каждую;

с 14 по 20 - дополнительно 12 рублей за каждую.

Таким образом, стоимость проезда в 1 и 2 зонах выросла на 2 рубля, а также изменилось само зонирование.

Кроме того, с 14 октября абонементные билеты по специальному тарифу «Городской», «Два берега», «Корпоративный», «Мне в столицу», «Молодёжный», разовые проездные документы по специальному тарифу «Выгодный» отменяются. Те, кто уже успел их приобрести, смогут использовать до окончания срока действия.