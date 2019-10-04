Казанские ученые вышли на улицы с требованием достойной зарплаты

Сегодня на площади Свободы состоялся пикет в защиту Российской науки, его провели представители профсоюзной организации сотрудников КазНЦ РАН.

Ученые заявили о невыполнении Указа Президента России 2012 года о повышении зарплат научных сотрудников до 200% от средней по регионам. Пятеро представителей объединения вышли на городскую площадь с плакатами: "Требуем устранить региональную дискриминацию в оплате ученых", "Работающий человек не должен быть бедным", "Денег на выполнение майского Указа нет, но мы "выполняем"..."

"Финансированием Указ не обеспечен, поэтому значительная часть работников переведена на неполные ставки. Средняя по региону зарплата означает неравную оплату за равный труд, что противоречит всем имеющимся законам. Повышение зарплат должно касаться только научных сотрудников, но не затрагивает инженеров и вспомогательный персонал, что способствует росту социальной напряженности в коллективах", - заявляет в своем письме Территориальная профсоюзная организация работников КазНЦ РАН.

Добавим, что аналогичные акции прошли сегодня по всей стране.