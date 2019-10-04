Школьницу, пропавшую в Татарстане неделю назад, удалось найти

"Девочка нашлась, жива, здорова!!!

Огромное спасибо тем, кто волновался и принимал участие в поисках!!!

Отдельное спасибо нашим активным волонтёрам и сотрудниками МВД" - такой пост опубликовала сегодня в "Подслушано Заинск" сестра пропавшей.

Напомним, что 14-летняя Анжелика Евтеева пропала 1 октября, она ушла из школы и больше не выходила на связь с родными, хотя в онлайне появлялась.

Где была все это время девочка-подросток и почему она не вернулась домой из школы, родственница комментировать отказалась.

"Подробности касаются только нашей семьи", - сказала автор поста корреспонденту Prokazan.ru