Школьницу, пропавшую в Татарстане неделю назад, удалось найти

"Девочка нашлась, жива, здорова!!!
Огромное спасибо тем, кто волновался и принимал участие в поисках!!!
Отдельное спасибо нашим активным волонтёрам и сотрудниками МВД" - такой пост опубликовала сегодня в "Подслушано Заинск" сестра пропавшей.
Напомним, что 14-летняя Анжелика Евтеева пропала 1 октября, она ушла из школы и больше не выходила на связь с родными, хотя в онлайне появлялась.
Где была все это время девочка-подросток и почему она не вернулась домой из школы, родственница комментировать отказалась.
"Подробности касаются только нашей семьи", - сказала автор поста корреспонденту Prokazan.ru
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