Совет Европы в шоке: в казанской психбольнице били током без анестезии

Делегация Совета Европы нашла серьезные нарушения прав человека в психиатрических больницах Казани, Саратова и Волгограда.

Из отчета о посещении этих учреждений следует, что в клинике в Казани электрошок для людей с острой шизофренией применяли без анестезии. Отметим, что делегация Совета Европы посетила указанные учреждения в октябре прошлого года.

Также отмечается жестокое отношение с пациентами – медицинский персонал казанской психиатрической больницы применял силу в отношении пациентов, некоторых из них подвергали беспрерывной фиксации в изоляторе на несколько дней.

Делегация отметила, что 28 больных ВИЧ-инфекцией не получали необходимые им лекарственные препараты. Кроме того, выявлено, что размещение пациентов не соответствовало нормам и правилам – площадь на одного больного составляла от 4 до 7 кв.м., в то время, как минимальная площадь палат должна составлять 6 кв.м. на койку.