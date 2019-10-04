Собаки приюта «Земля Надежды» рискуют быть заметенными снегом этой зимой

На прошлой неделе редакция обращалась к мужчинам города с просьбой о помощи приюту «Земля Надежды» в нашем паблике Вконтакте. Вольеры приюта зимой заметает снегом настолько, что собакам становится попросту негде жить из-за снега. Так как техника отказалась ехать в Рыбно-слободской район, единственное решение проблемы – собрать мужчин и передвинуть вольеры на балках.

6 октября, в это воскресенье, в 11:00 был сбор мужчин, готовых помочь. К сожалению, приехал только один человек. Для того, чтобы осуществить задуманное необходимо минимум 6 человек, поэтому в это воскресенье переставить вольеры не удалось.

Помощь переносится на 13 октября в 10:00. Если вы можете приехать и помочь, позвоните Эльмире, директору приюта, по номеру 8 (989) 416-63-98

Фото вольеров приюта прошлой зимой:

Мы спросили Хисамееву Эльмиру, директора приюта, о сложностях, с которыми она сталкивается.

Эльмира, расскажите, как давно появился приют «Земля Надежды» и почему вы решили его открыть?

Я основала приют «Земля Надежды» в августе 2018 года, потому что в нашем районе не было места для спасения и передержки собак. Я бы очень хотела поднять приют на ноги и сделать наших собак счастливее, но, к сожалению, на сегодняшний день не располагаю достаточными средствами.

Часто ли к вам приезжают, чтобы забрать собаку домой? И много ли животных у вас на содержании в данный момент?

Приезжают довольно редко. Люди не привыкли брать питомцев из приюта, многие хотят именно породистых собак. Но мы размещаем очень много объявлений в соцсетях, и если кто то откликается, мы привозим собак сами. Сегодня в приюте 147 питомцев получают самое необходимое – безопасность, еду, ветеринарную помощь.

Какие проблемы для приюта создала прошлая зима?​

Прошлая снежная зима показала себя во всей красе. Постоянные осадки и метели просто-напросто завалили приют. Это был наш первый опыт, мы поняли, что нужно делать. И, естественно, теперь важно провести передвижки вольеров и исправить все ошибки.

Сегодня передвижение вольеров – единственный способ предоставить собакам пригодные для жизни условия. Это предотвратит беду, которая преследовала нас прошлой зимой.

В дальнейшем необходимо построить закрытые ангары, средств на которые в данный момент у приюта нет. Но мы не отчаиваемся, с помощью соцсетей мы собираем средства на самое необходимое.

Вот как приют выглядит без сугробов, скрывающих вольеры