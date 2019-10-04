За расстрел двух человек прокуратура просит дать Раимджанову 20 лет колонии

Сегодня в Верховном суде РТ стартовали прения по делу "стрелка" с улицы Островского, предпринимателя Рината Раимджанова. Его обвиняют в убийстве местного бизнесмена, в покушении на убийство, а также в незаконном приобретении оружия.

По данным ИА "Татар-информ", прокурор Татарстана Илдус Нафиков попросил суд назначить Раимджанову наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Нафиков отметил, что у обвинения нет сомнений в том, что убийство было умышленное, так как стрелок заранее подготовил и взял с собой оружие.

Напомним, что резонансное убийство произошло в Казани в декабре прошлого года. На перекрестке Университетской и Островского предприниматель Ринат Раимджанов расстрелял владельца сети ломбардов и его друга. Один из пострадавших выжил. Преступление попало на уличные видеокамеры, а стрелка задержали только спустя 5 месяцев на съемной квартире.