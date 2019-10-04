Спасти кафе за 120 тысяч. В Казани за взятку задержали эксперта Роспотребнадзора

В Казани в минувшую пятницу, 4 октября, задержана главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по РТ Лилия Вазиева. Ее подозревают в получении взятки в 120 тысяч рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на собственный источник.

По информации силовиков, Вазиева участвовала в проверке одного из городских кафе – на него поступили жалобы на шум. Владельца она предупредила, что заведение могут прикрыть по решению суда. Вазиева озвучила сумму в 120 тысяч рублей, во столько она оценила свое содействие в том, чтобы кафе работало в прежнем режиме.

Сообщается, что Вазиеву задержали с поличным после того, как она получила указанную сумму в машине. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 декабря.