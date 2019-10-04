Уволен начальник Управления образования Казани. Его подозревают в коррупции

Ильнара Хидиятова подозревают в получении взятки в 800 тысяч рублей в виде "отката" за поставки металлодетекторов в школы Казани без тендера. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на собственные источники, в конце 2016 - начале 2017 года Управление образования исполкома Казани запланировало закупить для образовательных учреждений 140 металлодетекторов, на это предполагалось потратить более 8 миллионов рублей. В коммерческом предложении значились следующие цены: 67,7 тысяч рублей за арочный и 2,3 тысячи за ручной прибор.

В итоге, как сообщает источник, школы по указанию чиновников заключили прямой договор с ООО "НОВОТЕХ", металлодетекторы были поставлены, однако вместо предполагаемых моделей установили приборы вдое дешевле. Из 8,2 миллионов только 3,7 были перечислены на счет фирмы-поставщика, остальные деньги ушли на счета неких физических лиц. Сейчас, по данным "Idel.Реалии", в уголовном деле фигурируют начальник планово-экономического отдела УО Лилия Гузаирова, представитель ООО "НОВОТЕХ" Анвар Мурсюкаев и экс-руководитель УО Ильнар Хидиятов.

Предполагается, что следователей привело в Исполком происшествие в гимназии №7: в мае 2019 года школьник принес в школу нож и пистолет, при этом рамки металлодетектора на оружие не среагировали.

Сейчас на сайте мэрии Казани и.о. начальника Управления образования значится Светлана Захарова. Хидиятов уволился по собственному желанию, свою вину не признал.