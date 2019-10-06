В Казани на одного безработного приходится пять вакансий

Уровень безработицы в Казани продолжает быть одним из самых низких среди городов-миллионников. Он составляет всего полпроцента, говорят в мэрии.

Количество безработных, состоящих на учете в Центре занятости на сегодняшний день - порядка 3,5 тысяч человек, а число зарегистрированных вакансий - более 18 тысяч. При этом более 60% вакантных мест составляют рабочие специальности.

Добавим, что с начала года через городскую службу занятости было трудоустроено 8 тысяч человек из 13 тысяч обратившихся. Еще 207 безработных открыли свой бизнес, почти 1,5 тысячи прошли подготовку по программам профессионального обучения, половина граждан после этого также нашли работу.