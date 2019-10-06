С улицы Баумана уберут торговцев мороженым

Со следующего года на улицу Баумана не выйдут торговцы мороженым с переносными лотками. Об этом сообщили сегодня в мэрии Казани, пишет "Татар-информ".

Причиной стало перенасыщение казанского Арбата стационарными магазинами. Этим летом, как пишет источник, на главной пешеходной улице города работали 2 сезонных лотка с мороженым, они вместе принесли городу около полумиллиона рублей.

Добавим, что предпринимателям предложат разместить свои точки на иных локациях: в парках и других общественных пространствах города.