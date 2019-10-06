Семь ножевых. В Челнах женщина зарезала двухлетнего ребенка после ссоры с мужем

Сегодня в четыре утра в Набережных Челнах обнаружено тело двухлетнего ребенка с семью ножевыми ранениями. По сообщению «БИЗНЕС Online», в убийстве малыша подозревают его мать, женщина могла нанести ему смертельные ранения после ссоры с супругом.

Пострадал еще один ее ребенок, он также получил несколько ножевых ранений и сейчас находится в реанимации. Сообщается, что ребенок в критическом состоянии.

По словам источника издания, после случившегося женщина пыталась совершить самоубийство. На данный момент она задержана, ее супруга допрашивают. Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ («Убийство»).