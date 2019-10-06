В Татарстане рыбак выбрался из тонущего авто, но не доплыл до берега

В минувшую субботу в Муслюмовском районе Татарстана произошла трагедия. На выезде из села Русский Шуган автомобиль сорвался и упал в реку. По словам очевидца, водитель успел выплыть из машины, но до берега до плыть не смог. Фары утонувшего автомобиля светились со дна реки. Сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия отправились пожарные ПСЧ №123, полицейские, врачи и глава поселения. В субботу тело мужчины обнаружить не удалось. Его подняли из воды в воскресенье. Как выяснилось, 55-летний мужчина из села Сапеево приехал в Русский Шуган порыбачить.