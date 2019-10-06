Утро понедельника в Казани: шесть аварий и шестибалльные пробки

Сразу шесть ДТП сковали Казань утром в понедельник, 7 октября. Уже в восемь утра в городе шестибалльные пробки.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», авария зафиксирована на улице Нурсултана Назарбаева – здесь движение ограничено от ул. Хади Такташа до ул. Островского. Сильная пробка на улице Павлюхина.

ДТП произошло на проспекте Победы, здесь также ограничено движение. Аварии зафиксированы на пересечении улиц Амирхана и Чистопольской, и на пересечении улиц Амирхана Еники и Вишневского, здесь пока нет затора.

В среднем ряду на улице Николая Ершова также отмечена авария, начинается образовываться пробка. ДТП также произошло на Оренбургском проезде, движение затруднено.