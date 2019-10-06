Девочки по вызову. Казань в списке городов с низкой социальной ответственностью

Казань на 17-м месте в рейтинге городов по популярности услуг женщин с низкой социальной ответственностью. Исследование провело агентство Zoom. Чаще всего услугами проституток, согласно рейтингу, пользуются в Екатеринбурге, Краснодаре и Москве.

Согласно опросу, треть россиян поддерживает предложение легализовать проституцию, 57% выступают против, 12% - четкой позиции по данному вопросу не имеют.

Сообщается, что 23% опрошенных признались, что они или их друзья пользовались услугами «женщин по вызову».