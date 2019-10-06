«Ак Барс» снова победил. Зарипов забил с середины площадки!

Во вчерашнем матче «Ак Барс» продлил победную серию и обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2. Это уже пятая подряд победа для казанского клуба, за 12 последних игр было всего лишь одно поражение.

Во втором периоде капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поразил ворота соперника броском из центра площадки! Вратарь «Динамо» похоже даже не понял, что произошло.

Напомним, 30 сентября в игре с «Нефтехимиком» 38-летний Данис Зарипов установил рекорд чемпионатов России по количеству матчей – он провел свой 1200-й матч.