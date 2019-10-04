В Татарстане в результате ДТП погибли две женщины, еще два ребенка пострадали

В Татарстане в результате столкновения двух автомобилей погибли две женщины, еще два ребенка пострадали, сообщили в пресс-службе МВД РТ.

ДТП произошло сегодня утром на 66-м километре дороги Чистополь-Нижнекамск.

- По предварительным данным, водитель Skoda Octavia не убедился, что дорога свободная и пошел на обгон. В результате столкнулся с легковушкой, - рассказали в ведомстве.

На месте от полученных травм скончалась 57-летняя женщина. Еще одна 65-летняя женщина умерла по дороге в больницу. Отмечается, что обе они были пристегнуты ремнями безопасности. Также в ДТП пострадали двое детей 11 и 14 лет.