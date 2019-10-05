В Самарской области фура из Татарстана попала в ДТП. Погибли три человека

Накануне вечером на трассе Самара-Ульяновск произошло смертельное ДТП - там "Нива" столкнулась с друмя грузовиками. В результате погибли три человека, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительным данным, 34-летний водитель "Нивы" решил совершить обгон и выехал на встречную полосу движения. Но автомобилист не учел безопасности и столкнулся с движущимся во встречном направлении DAF XF 460 с номерами Республики Татарстан. От удара легковушку отбросило на фуру "Скания" с московскими номерами.

В результате аварии на месте погибли водитель "Нивы" и два пассажира - 31 и 32 лет.

В настоящее время выясняются все подробности.