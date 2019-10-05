Водитель устроил массовое ДТП в центре Казани из-за приступа эпилепсии

В Казани на улице Островского водитель устроил массовое ДТП из-за приступа эпилепсии, сообщает телеканал "Татарстан 24".

Очевидцы ДТП предположили, что водитель виновного авто находился в алкогольном опьянении. Однако при осмотре врачи сообщили, что причиной аварии стало здоровье водителя. Во время движения у него случился очередной приступ эпилепсии и он потерял сознание. Водитель выехал на встречную полосу и протаранил два припаркованных автомобиля. В это время их владельцы находились в гостинице.

В результате ДТП пострадавшего с сотрясением головного мозга доставили в больницу. Теперь следователям предстоит выяснить, как он с таким заболеванием смог получить права.