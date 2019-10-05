Умер экс-хоккеист «Нефтехимика». Ему было 29 лет

После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер хоккеист Самвел Мнацян. Ему было 29 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

- Не стало Самвела Мнацяна… Увы, но супермэн на льду, борец по жизни и просто отличный парень, не смог побороть болезнь, несмотря на все усилия. Это горько, это очень горько, писать об этом и осознавать, что Сэма больше нет с нами. Мы запомним Самвела, как очень доброго, чуткого и отзывчивого парня, настоящего капитана, который всегда и всем помогал, никому ни в чем не отказывал, - говорится в сообщении.

В прошлом году спортсмен почувствовал резкую боль в спине и обратился к врачам, которые выявили у него опухоль.

Мнацян выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов», «Арлан» (Казахстан), «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник» (Альметьевск), «Адмирал» и «Сибирь».