В Казани около нового зоопарка произошло еще одно ДТП

В Казани сегодня около нового зоопарка еще одна иномарка попала в аварию, рассказали очевидцы в соцсетях.

Водитель въехал в отбойник после поворота к зоопарку, в результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения.

Напомним, 28 июня в Казани водитель Mercedes въехал в одно из зданий строящегося зоопарка "Река Замбези". Машина подскочила на бордюре, пролетела в воздухе, снесла ограждение и врезалась в здание слоновника. Водитель заявил, что почувствовал себя плохо за рулем, поэтому не справился с управлением.