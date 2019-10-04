«Рубин» прервал шестиматчевую серию без побед

Сегодня «Рубин» впервые за шесть матчей одержал победу. Команда Романа Шаронова оказалась сильнее «Тамбова» в рамках матча 12 тура РПЛ.

В первом тайме игры, проходившей в Казани, отличились Игорь Коновалов и Зурико Давитавшили. У гостей во второй 45-минутке отличился Георгий Мелкадзе.

Эта победа стала первой для команды Романа Шаронова после серии из пяти поражений и одной ничьей. Казанцы набрали 14 очков и по итогам тура будут выше зоны стыковых матчей.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде против «Спартака». Игра пройдет 19 октября и начнется в 16:30.