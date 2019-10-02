В казанских автобусах нашли ездящих бесплатно пассажиров-провокаторов

В Ассоциации автотранспортных предприятий РТ заявили, что существуют пассажиры-провокаторы, которые требуют принять оплату за проезд банковской картой, находящейся в "черном списке". Об этом сообщает "Казанский репортер" со ссылкой на главу ассоциации Сергея Темлякова.

По его словам, такие пассажиры сначала требуют оплатить проезд подобной банковской картой, а когда их высаживают из автобуса, пишут в соцсетях обвинительные записи, к примеру, один из подобных постов был опубликован 2 октября, и проверка показала, что именно описанная выше схема и была реализована.

- Только на 89 маршруте их 6 человек. Экипажи знают их уже в лицо. У этих пассажиров карта находится в черном списке, они об этом знают. Пока они ругаются и провоцируют кондуктора, доезжают до нужной остановки, - отметил Сергей Темляков.

Напомним, если платеж по банковской карте не может пройти, необходимо оплатить проезд другим способом.