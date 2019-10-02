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https://www.instagram.com/aigul_barieva/

Постельное фото двух татарских певиц шокировало их поклонников

Cегодня, 09:40 505 9 Автор: prokazan.ru

В соцсетях обвинили в пропаганде однополой любви и оскорблении чувств мусульман двух татарских певиц - Лилию Муллагалиеву и Айгуль Бариеву, которые выложили в Instagram совместное постельное фото.

Первой фото выложила Лилия Муллагалиева, на ней они вместе с подругой Айгуль Бариевой лежат в кровати под одеялом. Под этим фото сразу же появилось большое количество негативных комментариев.

- Ориентацию потеряли, что ли…, - говорится в одном из комментариев;
- Скажу дочери, чтоб отписалась от вас, - написал другой пользователь.

За последние дни таких комментариев набралось свыше 500.

После этого такое же фото выложила и Айгуль Бариева, поддержав таким образом подругу.

- У нас скоро в цирке большой юбилейный концерт: Айгуль 45 лет, мне 40, а нашей дружбе 15. В студии было несколько зон, и под конец съемки мы увидели красивую спальную зону и спонтанно решили там сфотографироваться. Фотографом у нас была девушка, да и вообще, мы под одеялом в одежде были, только руки оголили!, - цитирует "Вечерняя Казань" слова Лилии Муллагалиевой.

По ее словам, несмотря на негативные комментарии удалять фото она не будет.

комментарии

Горожанин
0
05 октября 2019
09:57
Шокировало ? Едва ли . После дикого чернушного шабаша - именуемого в России культурой - это скорее имеет вид детской шалости .
Горожанин
0
05 октября 2019
10:05
А ещё на фотке не хватат пёсика сенбернара или/и дога. Тады степень шокированности, сетевой соц.общественности, ну просто кипела бы, желтым фонтаном, минимум.
Горожанин
0
05 октября 2019
10:07
Нормальное фото. Что тут такого? Зачем на это обижаться?
Горожанин
0
05 октября 2019
10:14
Блюдителей нравственности развелось я смотрю, куда бы деться :-D
Горожанин
0
05 октября 2019
10:27
НАИЛЬ! Вернулся!? Привет!
Горожанин
0
05 октября 2019
10:31
Уррра Наиль вернулся!!!!
Димас люблю пивас
0
05 октября 2019
10:42
Я понимаю, если бы со мной сфоткались, вот это было бы палево и западло. А тут ничего страшного не вижу, у нас с Агой намного откровеннее фото есть
Горожанин
0
05 октября 2019
10:47
Дамы, не оправдывайтесь ни перед кем, шлите всех лесом. Поборники нравственности большие любители в замочную скважину поподглядывать
Горожани
0
05 октября 2019
10:59
Ханжи из 19-го века, как вы залетели в век 21-й ?
Горожани
0
05 октября 2019
11:00
Отличное фото, симпатии мои Вам !!!
Горожани
0
05 октября 2019
11:03
... дамы, дамы не сморкайтесь в занавески, это не прилично вам геверят....

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