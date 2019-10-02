Постельное фото двух татарских певиц шокировало их поклонников

В соцсетях обвинили в пропаганде однополой любви и оскорблении чувств мусульман двух татарских певиц - Лилию Муллагалиеву и Айгуль Бариеву, которые выложили в Instagram совместное постельное фото.

Первой фото выложила Лилия Муллагалиева, на ней они вместе с подругой Айгуль Бариевой лежат в кровати под одеялом. Под этим фото сразу же появилось большое количество негативных комментариев.

- Ориентацию потеряли, что ли…, - говорится в одном из комментариев;

- Скажу дочери, чтоб отписалась от вас, - написал другой пользователь.

За последние дни таких комментариев набралось свыше 500.

После этого такое же фото выложила и Айгуль Бариева, поддержав таким образом подругу.

- У нас скоро в цирке большой юбилейный концерт: Айгуль 45 лет, мне 40, а нашей дружбе 15. В студии было несколько зон, и под конец съемки мы увидели красивую спальную зону и спонтанно решили там сфотографироваться. Фотографом у нас была девушка, да и вообще, мы под одеялом в одежде были, только руки оголили!, - цитирует "Вечерняя Казань" слова Лилии Муллагалиевой.

По ее словам, несмотря на негативные комментарии удалять фото она не будет.