В мэрии Казани назвали сумму, которую заплатят любители «халявного» паркинга

на сайте мэрии Казани опубликовали данные о штрафах, наложенных с начала года на нарушителей административного законодательства.

Наибольшее число штрафов с начала года было наложено на водителей, которые не оплачивали стоянку на муниципальных парковках. В общей сложности любителям бесплатно запарковаться было вынесено больше 34 тысяч постановлений. Сумма штрафов превысила 83,5 миллиона рублей, говорят в мэрии.

Наибольшая сумма штрафов в итоге получилась у граждан, нарушавших правила благоустройства: все вместе они заплатят в казну 97 миллионов.