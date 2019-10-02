В РТ 1 500 человек нуждаются в пересадке почек. В листе ожидания - только 300

За 2019 год в Республиканской клинической больнице провели 31 операцию по пересадке почек при плане в 28, сообщают в Минздраве РТ. При поддержке Президента РТ дополнительно выделено 11 миллионов рублей, которых хватит на 12 операций.

В официальном листе ожидания стоит около 300 человек, в то время как около 1 500 человек находятся на программном гемодиализе и нуждается в пересадке. Затраты на одного пациента составляют около 1 миллиона рублей в год. Ежегодный прирост составляет 100 пациентов, соответственно, затраты увеличиваются на 100 миллионов.

Финансирование осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.