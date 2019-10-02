В РТ 1 500 человек нуждаются в пересадке почек. В листе ожидания - только 300

За 2019 год в Республиканской клинической больнице провели 31 операцию по пересадке почек при плане в 28, сообщают в Минздраве РТ. При поддержке Президента РТ дополнительно выделено 11 миллионов рублей, которых хватит на 12 операций.
В официальном листе ожидания стоит около 300 человек, в то время как около 1 500 человек находятся на программном гемодиализе и нуждается в пересадке. Затраты на одного пациента составляют около 1 миллиона рублей в год. Ежегодный прирост составляет 100 пациентов, соответственно, затраты увеличиваются на 100 миллионов.
Финансирование осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
комментарии
Некоторые меры к увеличению предложения донорских органов:
1) Отменить НДС на мотоциклы - это сразу снизит их цену на 20%
2) Отменить ограничения скорости для мотоциклов
3) Отменить требование чтобы количество седоков было не больше количества мест на мотоцикле - чтобы на каждом мотоцикле могли ехать сразу человек 5 хотя бы.
И вопрос нехватки донорских орагнов будет решен очень скоро.