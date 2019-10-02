В РТ двух пьяных женщин избили пьяные мужчины

Во время совместного распития алкоголя пострадали две жительницы республики. Один инцидент произошел в Казани: 32-летняя женщина в ходе возлияний поссорилась с товарищем, после чего мужчина начал ее избивать. В итоге гражданка попала в РКБ с закрытой ЧМТ и ушибом головного мозга.

Аналогичный случай произошел в Зеленодольске: здесь также во время совместного застолья, 40-летняя женщина поссорилась с сожителем, который нанес ей колото-резаную рану паховой области.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД РТ.