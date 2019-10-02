В казанских автобусах стало плохо пятерым горожанам

За минувшую неделю в автобусах Казани стало плохо сразу пятерым гражданам. Об этом рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Состояние здоровья внезапно ухудшилось у пассажиров на 1, 36 и 46, 68 и 5 маршрутах. Так, 3 октября на подъезде к остановке "Глушко" кондуктор заметила, как у пожилого мужчины начали закатываться глаза, были заметны признаки предынсультного состояния. Водитель остановил автобус и вызвал скорую. Пенсионера передали врачам.

2 октября в автобусе № 36 потеряла сознание женщина, а в 46-м - стало плохо мужчине. Предварительно у него случился приступ эпилепсии. В обоих случаях пассажирам вызвали скорую и обеспечили комфортные условия.