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Банк «Открытие» и EPAM за 3,5 месяца внедрили ключевую платформу для бизнеса

Cегодня, 12:48 0 Автор: prokazan.ru

Банк «Открытие», входящий в Топ-10 российских банков, реализовал проект по внедрению системы «Calypso», которая используется для поддержки процессов фронт-офиса в инвестиционной деятельности. Партнером «Открытия» выступила компания EPAM Systems, Inc (NYSE: EPAM), ведущий мировой поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Особенностью проекта стали сжатые сроки: развертывание платформы, миграция данных и подключение нового источника рыночной информации заняли всего 3,5 месяца. 

В 2018 году основная часть инвестиционного подразделения банка была преобразована в независимую компанию, в которой продолжилось применение ранее внедренной системы «Calypso». Для эффективного развития собственного инвестиционного бизнеса банк «Открытие» принял решение построить новую фронт-офисную систему с учетом актуальных требований и новейших тенденций рынка. Ее основой стала уже знакомая банку и хорошо себя зарекомендовавшая платформа «Calypso»: такой выбор позволял добиться поставленной цели в условиях ограниченного времени. Для внедрения системы была привлечена компания EPAM – официальный партнер Calypso Technology Inc.

Объединенная проектная команда «Открытия» и EPAM завершила все работы за 3,5 месяца. На новую платформу были перенесены ключевые бизнес-процессы инвестиционного фронт-офиса банка, а также проведена миграция части данных из ранее общей базы предыдущей системы. По объективным причинам команда была вынуждена отказаться от классического подхода к миграции и выбрать более сложный, но вместе с тем инновационный подход. Специалисты EPAM и «Открытия» проанализировали данные, которые использовались банком в продуктовой среде, затем определили список объектов и разработали фильтры, запросы и скрипты для выборки только той информации, которая относилась к банку. В «Открытии» была развернута ИТ-инфраструктура на основе Linux- и Windows-серверов, куда через дополнительный сервер выгружались данные. Консультационную поддержку команде оказывали специалисты компании Calypso. Завершающим этапом проекта стало подключение «Calypso» к новому источнику рыночных данных.

В дальнейших планах банка «Открытие» - расширение функциональности «Calypso» для покрытия новых финансовых инструментов и процессов, а также переход на следующую версию платформы и ее интеграция с внутренними информационными системами.

Андрей Середа, вице-президент, заместитель директора Департамента ИТ-развития банка «Открытие»: 
Инвестиционное направление по-прежнему остается важной частью деятельности банка. Мы рады, что благодаря великолепной работе нашей команды и квалификации партнеров из EPAM и Calypso Technologies нам удалось обеспечить эффективную и бесперебойную работу бизнеса на всем протяжении проекта. Отдельно хочется отметить профессионализм, технологические компетенции и опыт специалистов EPAM, сыгравших ключевую роль в достижении всех поставленных целей.

Артак Оганесян, заместитель генерального директора EPAM в России:
Проект в банке «Открытие» стал определенным вызовом для нас. В условиях очень жестких сроков мы не только разработали современную и отвечающую задачам банка систему, но и применили технологии миграции данных, которые ранее не использовались для решений «Calypso». EPAM обладает глубокой экспертизой по «Calypso», в основе которой лежит многолетнее партнерство с компанией и успешно реализованные проекты для ряда российских и глобальных инвестиционных банков и финансовых организаций. В итоге наш опыт и настоящая командная работа всех участников проекта помогли не только справиться с трудностями и прийти к нужному результату, но и сделать это даже быстрее, чем было запланировано.

Дидье Буйар, генеральный директор, компания Calypso: 
Мы приветствуем успешное внедрение решения «Calypso» для операций внутри фронт-офиса в банке «Открытие». Развивающиеся рынки, в том числе Россия и страны СНГ, являются стратегически важными для «Calypso». Мы продолжим инвестировать в эти регионы с целью предоставления решений, которые объединяют в себе рыночную практику мирового стандарта и применение локальных конвенций. Этот проект иллюстрирует наши усилия по развитию растущей сети партнеров (таких как EPAM), а также наши инвестиции в инструменты, облегчающие миграцию, поддержку и модернизацию решений, и нашу приверженность обеспечению успеха клиентов.

О банке «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

О компании EPAМ

Основанная в 1993 году компания EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) сегодня является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ. Используя свой многолетний технологический опыт и компетенции в сфере консалтинга, дизайна и инновационных стратегий, EPAM тесно сотрудничает со своими клиентами для создания передовых решений, которые превращают сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-возможности. Команды профессионалов EPAM работают с заказчиками в более чем 25 странах в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. EPAM занимает 12 место в списке Forbes «25 cамых быстрорастущих публичных технологических компаний», 1 место среди поставщиков ИТ-услуг в списке Fortune «100 самых быстрорастущих компаний», входит в Топ 3 в списке «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018». Узнайте больше об EPAM на www.epam-group.ru и в Facebook.

О компании Calypso Technology, Inc

Calypso Technology, Inc. является поставщиком комплексных решений по торговли и учету активов на финансовых рынках с облачной реализацией и более чем 35000 пользователей в 60 странах. Его удостоенное наград программное обеспечение повышает надежность, адаптивность и масштабируемость по нескольким вертикалям, включая рынки капитала, управление инвестициями, центральный банк, клиринг, казначейство, ликвидность и залоговое обеспечение. «Calypso» использует инновационные облачные микро-сервисы и решения, основанные на технологии распределенного реестра (DLT), для снижения торговых издержек и сокращения времени окупаемости инвестиций. «Calypso» является зарегистрированным товарным знаком компании Calypso Technology, Inc. в США, ЕС и других странах. Торговые марки других сторон или знаки обслуживания являются собственностью их соответствующих владельцев. Более подробная информация доступна на https://www2.calypso.com/.

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15:40, 04.09.2019
Уфимская дознавательница нарисовала, как ее изнасиловали коллеги
13:59, 04.09.2019
СМИ: в России сотрудника ФСБ арестовали. Он домогался до школьницы
17:12, 03.09.2019
Соцсети: в Шереметьево столкнулись два самолета
11:53, 03.09.2019
В Москве блогера осудили на 5 лет за твит о детях полицейских
14:56, 02.09.2019
СМИ: в России школьник покончил с собой во время линейки
11:06, 02.09.2019
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
10:25, 02.09.2019
В России отец зарезал двухмесячную дочь. Она родилась с патологией
09:46, 02.09.2019
В России мраморная плита с фасада дворца культуры убила 10-летнего школьника
13:44, 31.08.2019
Медведев: Волге нужен новый пассажирский флот
10:48, 31.08.2019
Задушила и закопала: жительницу Башкирии подозревают в убийстве годовалого сына
16:07, 29.08.2019
СМИ: в России нетрезвые врачи насмерть залечили пациентку
11:30, 29.08.2019
Умер актер из сериала «Глухарь» Александр Числов
17:21, 28.08.2019
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна
14:05, 28.08.2019
В России срочник покончил с собой в воинской части