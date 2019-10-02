Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

10:26, сегодня
«Куплю машину поближе к Арбузова»: как Казань сегодня стояла в утренних пробках
13:31, сегодня
В Челнах пенсионер на иномарке не заметил трамвай и врезался в него
13:20, сегодня
Билайн выходит на российский рынок облачного гейминга
10:29, 02.10.2019
На какое жильё могут рассчитывать казанцы за 1 420 000 рублей?
13:19, сегодня
В казанских автобусах стало плохо пятерым горожанам
12:48, сегодня
Банк «Открытие» и EPAM за 3,5 месяца внедрили ключевую платформу для бизнеса
12:43, сегодня
В Челнах вывесили плакат, посвященный годовщине пенсионной реформы
12:29, сегодня
Рустам Минниханов проехал непристегнутый за рулем. Это попало на видео
12:11, сегодня
«Оскорбил еврей татарина». Шевченко написал стих про скандал с Соловьевым
12:02, сегодня
«Нет ворью!»: партии РТ организуют митинг против итогов выборов
12:00, сегодня
Россиян предупредили о росте цен на продукты
11:45, сегодня
Под Казанью на одном участке дороги за пять минут насмерть сбили двух человек
11:42, сегодня
Врачи назвали 5 причин появления прыщей у взрослых
11:31, сегодня
В Челнах на крыше магазина обнаружили тело 18-летнего парня
10:58, сегодня
Жителей России хотят обложить новыми налогами
10:47, сегодня
«Семья важнее спорта». «Ак Барс» лишился одного из важных вратарей
10:32, сегодня
В Казани Opel сбил ребенка
10:11, сегодня
Завтра три района Казани останутся без света
10:00, сегодня
ProKazan.ru рекомендует
09:34, сегодня
В Челнах в реке Шильна нашли туловище мужчины, которого расчленил его друг
09:07, сегодня
Банкоматная сеть ВТБ станет полностью бесконтактной
09:01, сегодня
В Татарстане мужчина жестоко избил знакомого. Все ради 182 рублей
08:45, сегодня
Казань встала в семибалльных пробках
08:25, сегодня
«Одинокого гаишника» из Бугульмы обвиняют в подставе
07:59, сегодня
«Нет проблем с великим татарским народом». Соловьев заявил о травле
07:45, сегодня
Женщина из Казани родила на отдыхе в Турции раньше срока. Малыша эвакуировали
07:24, сегодня
Из школы в неизвестном направлении. В РТ четвертый день ищут пропавшую школьницу
20:25, 03.10.2019
Узбекское кино и бесплатные фотосессии: куда сходить в Казани 5-6 октября
19:59, 03.10.2019
Жительница Казани похитила у детей 10 миллионов рублей
19:39, 03.10.2019
В Казани задержали грабителей, которые вынесли кассу из «Арыш Мае»
18:02, 03.10.2019
В Татарстане наказали госслужащих, которые неверно указали доходы
17:52, 03.10.2019
Под Казанью нашли штамм чумы,который в Средневековье убил треть населения Европы
17:40, 03.10.2019
В Казани появилось отделение банка «Открытие», объединенное с кофейней Starbucks
17:32, 03.10.2019
В Набережных Челнах появится светофор за 2,6 млн рублей
17:26, 03.10.2019
ВТБ Лизинг ожидает роста отрасли за счет автолизинга
17:15, 03.10.2019
В Казани родились Доброслава, Оливия и Николь
17:01, 03.10.2019
Челнинка, стоявшая на коленях у здания УВД заявила, что муж планирует убийство
16:52, 03.10.2019
Ольга Бузова споет в торговом центре Казани
16:06, 03.10.2019
В РТ таксист из-за 200 рублей избил пассажира, а потом ударил его электрошокером
15:38, 03.10.2019
В Татарстане в день пожилых людей изнасиловали 92-летнюю женщину
15:37, 03.10.2019
«Как дворовой бандит». У СКР просят наказать Соловьева за оскорбление татар
15:21, 03.10.2019
Минниханов поблагодарил пенсионера, который починил подвесной мост через Казанку
15:05, 03.10.2019
В Татарстане в реке утонул пожилой мужчина
14:41, 03.10.2019
Казанские перевозчики «утеплили» автобусы к зиме
14:41, 03.10.2019
Старший директор Банка ВТБ Ив Тибо Де Сильги стал победителем премии «Репутация»
14:32, 03.10.2019
В Челнах мужчина сжег два автомобиля. Он это сделал назло жене и теще
14:14, 03.10.2019
Температурная аномалия: эксперт КФУ рассказал, когда в Казани снова похолодает
14:00, 03.10.2019
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст женщинам
13:33, 03.10.2019
Банк «Открытие» выдал один миллиард рублей по программе Минэкономразвития
13:18, 03.10.2019
Таксиста, который проехал по аллее парка Горького, сняли на видео
13:15, 03.10.2019
В казанском парке имени Петрова начали бесплатно кормить бездомных
13:12, 03.10.2019
В казанском Кремле прокомментировали слова Соловьева про «мразь из Татарстана»
12:56, 03.10.2019
Delivery Club в Казани могут оштрафовать на полмиллиона рублей
12:41, 03.10.2019
Челнинца, голову которого нашли в реке, убил друг
12:31, 03.10.2019
В Казани Toyota развернулась на двойной сплошной, опрокинув грузовик с землей
12:12, 03.10.2019
В Казани семеро парней избили подростка
11:54, 03.10.2019
В мэрии Казани рассказали, когда откроют 4 новые станции метро
11:37, 03.10.2019
Жителям России подсказали, как сэкономить на оплате отопления
11:04, 03.10.2019
В Татарстане разыскивают мужчину, который сломал фонтан на 1,2 млн рублей
10:58, 03.10.2019
Три ножевых в шею: в Казани подросток напал на отчима и сбежал в Марий Эл
10:24, 03.10.2019
Под Казанью внедорожник столкнулся с цистерной
10:17, 03.10.2019
«Жертвы перестройки» могут стать льготниками
10:02, 03.10.2019
В Челнах в реке Шильна нашли человеческую голову
09:33, 03.10.2019
В Челнах родители конькобежцев вышли на пикет против закрытия катка «Медео»
09:02, 03.10.2019
СМИ: в Сбербанке произошла крупнейшая утечка данных клиентов
09:01, 03.10.2019
Банк «Открытие» и платежная система «Мир» вернут 100%-ный кэшбэк
08:56, 03.10.2019
Завтра в Казани три района останутся без света
08:40, 03.10.2019
ФК «КАМАЗ» наказали за запертых в клетке фанатов «Спартака»
08:25, 03.10.2019
«Все для людей?» В Челнах ликвидируют пешеходный переход возле мэрии
08:10, 03.10.2019
«Ак Барс» обыграл СКА и вырвался в лидеры конференции на «Востоке»
07:44, 03.10.2019
«Не позорь Татарстан, мразь!» Соловьев оскорбил слушателя в прямом эфире
07:31, 03.10.2019
В Казани легковушка влетела под грузовик
20:31, 02.10.2019
Обниматель панд или судебный художник: узнай подходящую тебе необычную профессию
17:52, 02.10.2019
В Челнах разыскивают мужчину, чье тело на 50% покрыто шрамами от ожогов
15:59, 02.10.2019
Челнинский фитнес-клуб, где чуть не утонул мальчик, прокомментировал инцидент
13:47, 02.10.2019
В Тукаевском районе выявили бешенство животных
13:21, 02.10.2019
В Татарстане мужчина пытался покончить с собой из-за развода с женой
14:48, 01.10.2019
В РТ задержали перекупщика авто. Его подозревают в мошенничестве на 16 млн руб
16:19, 24.09.2019
Больницы РТ получили более 70 машин скорой помощи
15:21, 24.09.2019
На участие в Олимпиаде-2020 в состав сборной РФ вошли спортсмены и из Татарстана
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона
16:28, 21.09.2019
Минсельхозпрод РТ: пахать нужно круглосуточно
10:35, 21.09.2019
Пожарный извещатель спас пенсионерку из Зеленодольского района от гибели
10:12, 20.09.2019
Зеленодольцев предупредили о магнитных бурях в конце сентября
09:56, 20.09.2019
В Зеленодольске открылись кабинеты для пожилых
17:32, 19.09.2019
Появилось фото зеленодольца, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки
13:14, 19.09.2019
«Открывай кассу или зарежу»: зеленодолец напал на продавщицу с ножом и арматурой
10:49, 19.09.2019
Зеленодольские спасатели выложили фото 14 тысяч утят, которых спасли от пожара
10:15, 19.09.2019
В Зеленодольске аварийный мост отремонтируют за 652 млн рублей
13:10, 18.09.2019
Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района
11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
16:11, 17.09.2019
Стало известно, где отключат свет в Зеленодольске во второй половине сентября
15:13, 17.09.2019
Генпрокуратура заявила об «аварийных» нарушениях в РТ
12:55, 17.09.2019
С 1 октября вступают в силу новые правила выхода в отпуск и выплаты отпускных
12:18, 17.09.2019
Бузову раскритиковали в сети за фото в мусульманском платье
11:37, 16.09.2019
Зеленодолец получил сильные ожоги, пытаясь спасти горящий дом и гараж
07:53, 16.09.2019
В Татарстане резко похолодало: воздух прогреется лишь до +14, ожидается дождь
12:04, 15.09.2019
Жительницы Зеленодольска «подарили» мошенникам 191 тысячу рублей
09:59, 15.09.2019
По трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» можно ехать со скоростью 100 км/ч
13:20, 13.09.2019
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

Билайн выходит на российский рынок облачного гейминга

Cегодня, 13:20 0 Автор: prokazan.ru
Под брендом Beeline Gaming

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) выходит на российский рынок облачного гейминга с собственной экосистемой, запуская решение под брендом Beeline Gaming. Презентация состоялась в рамках крупнейшей в России международной выставки интерактивных компьютерных развлечений ИгроМир.

Специальная приставка и облачное решение позволят играть в современные игры на максимальных настройках*, подключив телевизор или монитор. Приобрести приставку и оформить подписку на сервис можно будет позднее этой осенью.

Помимо широкого ассортимента игр, в которые можно играть «на максималках», подписка также дает доступ к полноценной игровой экосистеме, которая включает в себя специальные предложения от партнеров и актуальные новости из мира игр. Пользователи Beeline Gaming получат доступ к более 2,5 тысяч игр, представленных в популярных игровых маркетплейсах. Среди партнеров Beeline Gaming - такие крупные представители игрового рынка, как Buka, MY.GAMES (игровое подразделение Mail.Ru Group) и META Publishing. Поставщиком новостей из мира игр для экосистемы Beeline Gaming выступает интернет-портал DTF.

Для доступа к Beeline Gaming необходимо приобрести приставку, а также оформить подписку. Стоимость приставки составит 9 990 рублей, подписка обойдется в 990 рублей в месяц. Пользователям приставки также будет доступен сервис Билайн ТВ.

Владельцы компьютеров, которые не отвечают системным требованиям современных игр, вскоре также смогут запускать их в «облаке» с максимальными настройками - для этого Beeline Gaming разрабатывает отдельное приложение. Установить приложение можно будет бесплатно, оно появится в ближайшее время. Для его использования также будет необходимо оплатить подписку. Приложение доступно только для компьютеров на операционной системе Windows.

Еще одним составляющим игровой экосистемы Beeline Gaming станет специальная игровая банковская карта**. Владельцы этой карты смогут получить 10%-ный кэшбек на покупки на платформе Beeline Gaming, бонусы за расчеты в кафе и ресторанах по всему миру составят 5% от каждой суммы покупки, а за все остальные покупки в виде бонусов будет начисляться 1% суммы.

«Билайн активно работает над созданием и внедрением новых решений вне традиционного телекома. Мы видим большой потенциал роста игрового рынка в России. Наше решение позволит расширить рынок, сделав гейминг более доступным», - прокомментировал вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса Билайн Джордж Хелд.

* На основании требований игр, вышедших в 2019 году и ранее.

** Эмитент карты - РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014. Услуга возврата 5% кэшбека составляет 500 рублей. Подробнее – на https://bank-beeline.ru/gaming/ .

 

читайте также:

Банк «Открытие» и EPAM за 3,5 месяца внедрили ключевую платформу для бизнеса
В Казани появилось отделение банка «Открытие», объединенное с кофейней Starbucks
Банк «Открытие» выдал один миллиард рублей по программе Минэкономразвития
Банк «Открытие» и платежная система «Мир» вернут 100%-ный кэшбэк
МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment
Банк «Открытие»: основные тренды ВЭД в Татарстане в 2019 году
Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич
Не думай о Yota, пока читаешь пресс-релиз Yota
Топ-менеджеры банка и группы«Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России
ЭР-Телеком и банк «Открытие» договорились о стратегическом партнерстве
МегаФон поддержит лучший проект молодых специалистов по цифровизации ЖКХ
Банк «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» запускают ИСЖ с регулярными платежами
Билайн открыл продажи продуктов Xbox в своих магазинах
Новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса
Как с помощью безлимитного интернета сделать жизнь интереснее
Конкурс на премию «На Благо Мира».
МегаФон и СПбГУ запустили первую студенческую 5G-лабораторию
Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам
Комментирует ведущий аналитик, банк «Открытие» Алексей Тихонов
Скачок во времени или новый блокбастер от PREMIER
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

10:29, сегодня
В РФ 15-летний школьник кирпичом убил подругу. Она назвала его отца наркоманом
10:03, сегодня
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
13:15, 03.10.2019
В России мужчина пожаловался на зубную боль стоматологу, а потом убил его
10:35, 03.10.2019
Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
16:44, 02.10.2019
В РФ родители пригласили друзей семьи, чтобы вместе изнасиловать своего ребенка
15:18, 02.10.2019
В соседней республике охотник подстрелил священника, приняв его за медведя
14:39, 02.10.2019
В России полицейских заподозрили в убийстве мужчины на кладбище
11:29, 02.10.2019
В России пассажир насмерть забил кондуктора арматурой
09:18, 02.10.2019
СМИ: в Подмосковье покончил с собой заместитель главы МЧС России
17:03, 01.10.2019
В России уволенным чиновникам выплатят почти 5 млрд рублей
13:57, 01.10.2019
В Москве скончался сотрудник Следкома, на которого напали с ножом
09:38, 01.10.2019
В России санитарка набрала ванну кипятка ребенку. Девочка погибла
17:11, 30.09.2019
В России женщина позволила знакомому за деньги насиловать своих дочерей
10:19, 29.09.2019
СМИ: медсестра продает фотки из больницы больной раком Анастасии Заворотнюк
16:32, 27.09.2019
В Башкирии коммунальщики косили траву под снегом: это попало на видео
14:01, 27.09.2019
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе
10:59, 27.09.2019
Популярный российский актер из сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош в самолете
13:04, 26.09.2019
Адвокат футболиста Кокорина скоропостижно скончался на даче
09:57, 26.09.2019
В России арестован многодетный священник. Его подозревают в изнасиловании детей
16:33, 25.09.2019
В Москве задержали генерала МВД РФ. Его подозревают в вымогательстве
13:55, 25.09.2019
В России покончил с собой пограничник
11:19, 25.09.2019
В Москве неизвестные отобрали у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
09:57, 25.09.2019
СМИ сообщили о завещании Анастасии Заворотнюк
14:29, 24.09.2019
В Питере упавшему на рельсы в метро пассажиру отрубило голову
13:33, 24.09.2019
СМИ: покончившего с собой мэра Новокуйбышевска упрекали, что он много лечился
11:19, 24.09.2019
Мэра Новокуйбышевска нашли с огнестрельным ранением
16:49, 23.09.2019
В Москве мужчина 10 лет удерживал мальчика в коммунальной квартире
13:41, 23.09.2019
Спустя 17 лет стало известно имя убийцы Михаила Круга
10:22, 23.09.2019
Пациентка клиники рассказала о прекращении лечения Анастасии Заворотнюк
09:22, 23.09.2019
В России жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Все из-за долга в 2 тыс рублей
14:59, 22.09.2019
СМИ: больной раком Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
13:32, 21.09.2019
Два офицера Росгвардии совершили самоубийства
09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца
15:03, 15.09.2019
В Башкирии девушка убила сестру. Малышка мешала ей делать уроки
13:11, 15.09.2019
В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» открыли «Парк ангелов»
11:03, 15.09.2019
В России снова может подорожать гречка
12:40, 13.09.2019
В РФ мужчина изнасиловал и убил 7-летнего мальчика: стали известны подробности
13:19, 11.09.2019
В России резко подорожали авиабилеты
08:58, 11.09.2019
В ФСИН и МВД могут появиться служебные свиньи
16:57, 08.09.2019
В Волгограде на выборах умер кандидат. Не выдержало сердце
16:01, 08.09.2019
Депутат от ЛДПР заявил об обстреле автобуса с наблюдателями и СМИ в Тыве
12:01, 07.09.2019
В Сургуте каток раздавил чиновника, поехавшего проверить ремонт дорог
12:42, 06.09.2019
МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
17:59, 05.09.2019
Российский блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж
16:58, 05.09.2019
В Саратовской области разбился военный вертолет МИ-8
16:43, 04.09.2019
В России двое подростков готовили массовый расстрел в школе
15:40, 04.09.2019
Уфимская дознавательница нарисовала, как ее изнасиловали коллеги
13:59, 04.09.2019
СМИ: в России сотрудника ФСБ арестовали. Он домогался до школьницы
17:12, 03.09.2019
Соцсети: в Шереметьево столкнулись два самолета
11:53, 03.09.2019
В Москве блогера осудили на 5 лет за твит о детях полицейских
14:56, 02.09.2019
СМИ: в России школьник покончил с собой во время линейки
11:06, 02.09.2019
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
10:25, 02.09.2019
В России отец зарезал двухмесячную дочь. Она родилась с патологией
09:46, 02.09.2019
В России мраморная плита с фасада дворца культуры убила 10-летнего школьника
13:44, 31.08.2019
Медведев: Волге нужен новый пассажирский флот
10:48, 31.08.2019
Задушила и закопала: жительницу Башкирии подозревают в убийстве годовалого сына
16:07, 29.08.2019
СМИ: в России нетрезвые врачи насмерть залечили пациентку
11:30, 29.08.2019
Умер актер из сериала «Глухарь» Александр Числов
17:21, 28.08.2019
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна
14:05, 28.08.2019
В России срочник покончил с собой в воинской части