Рустам Минниханов проехал непристегнутый за рулем. Это попало на видео

Сегодня в Instagram Президента РТ появилось видео, где он тестирует новые машины "УАЗ". Минниханов сделал на двух автомобилях по небольшому кругу и прокомментировал: "Хорошие машины!"

Однако первое, что заметили подписчики - это тот факт, что Рустам Минниханов не пристегнулся, когда начал движение.

da_moskin А пристегнуться)))

archi060 Им можно и ПДД нарушать: не пристегнут, через 2 сплошные

pavel116rus Вот вам и двойная сплошная, встречка, сдайте права РН!

ewexon @archi060 на закрытых площадках, коей являлась площадь Свободы во время вручения ключей от машин допустимо отступать от правил при обеспечении условий безопасности

Обсудили пользователи и автопарк органов власти:

gazinur1982 А ездием на геликах

niyaznizamov Срочно всех в мэриях на уазики!!)

ramil_usm Депутатам надо на таких ездить) машина огонь

rafikov_ildar Рустам Нургалиевич знает толк в машинах!



aydar_zyangirov За такие цены лучше иномарку



А самые предприимчивые через аккаунт Минниханова попробовали найти работу.

murzakhmetov_13 Водители вам требуются?