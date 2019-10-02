Рустам Минниханов проехал непристегнутый за рулем. Это попало на видео

Сегодня в Instagram Президента РТ появилось видео, где он тестирует новые машины "УАЗ". Минниханов сделал на двух автомобилях по небольшому кругу и прокомментировал: "Хорошие машины!"
Однако первое, что заметили подписчики - это тот факт, что Рустам Минниханов не пристегнулся, когда начал движение.
da_moskin А пристегнуться)))
archi060 Им можно и ПДД нарушать: не пристегнут, через 2 сплошные
pavel116rus Вот вам и двойная сплошная, встречка, сдайте права РН!
ewexon @archi060 на закрытых площадках, коей являлась площадь Свободы во время вручения ключей от машин допустимо отступать от правил при обеспечении условий безопасности
Обсудили пользователи и автопарк органов власти:
gazinur1982 А ездием на геликах
niyaznizamov Срочно всех в мэриях на уазики!!)
ramil_usm Депутатам надо на таких ездить) машина огонь
rafikov_ildar Рустам Нургалиевич знает толк в машинах!
aydar_zyangirov За такие цены лучше иномарку
А самые предприимчивые через аккаунт Минниханова попробовали найти работу.
murzakhmetov_13 Водители вам требуются?
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