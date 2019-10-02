«Оскорбил еврей татарина». Шевченко написал стих про скандал с Соловьевым

Политолог Максим Шевченко в стихах выразил свое отношение к оскорбившему жителя Татарстана ведущему Владимиру Соловьеву. Свой стих он опубликовал в Telegram-канале «Макс атакует!».

«Оскорбил еврей татарина,

Вёл себя не как положено.

И сидит теперь зашкваренный,

Как барбос, куснувший ежика.

Просто б Путина нахваливал

Да ругал колонну пятую,

Обсуждал бы водки палево

И бандеровщину клятую.

Нет же, обозвал игишником,

Запрещённым строго-настрого,

Как едросс, хвативший лишку он,

На побед кремлёвских праздновании.

А теперь все улюлюкают,

Обсуждают, что обрезанный,

И татары ходят злюками,

Пять коней уже зарезали».

Напомним, Владимир Соловьев заявил, что никаких проблем с татарским народом у него нет. Он отметил, что на него ведется травля, но он воспринимает ее с улыбкой, ссылаясь на «осеннее обострение» граждан.

В программе «Вести FM» Соловьев назвал жителя РТ, оскорбившего его, мразью и посоветовал не позорить Татарстан.