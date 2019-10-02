«Оскорбил еврей татарина». Шевченко написал стих про скандал с Соловьевым

Политолог Максим Шевченко в стихах выразил свое отношение к оскорбившему жителя Татарстана ведущему Владимиру Соловьеву. Свой стих он опубликовал в Telegram-канале «Макс атакует!».
«Оскорбил еврей татарина,
Вёл себя не как положено.
И сидит теперь зашкваренный,
Как барбос, куснувший ежика.
Просто б Путина нахваливал
Да ругал колонну пятую,
Обсуждал бы водки палево
И бандеровщину клятую.
Нет же, обозвал игишником,
Запрещённым строго-настрого,
Как едросс, хвативший лишку он,
На побед кремлёвских праздновании.
А теперь все улюлюкают,
Обсуждают, что обрезанный,
И татары ходят злюками,
Пять коней уже зарезали».
Напомним, Владимир Соловьев заявил, что никаких проблем с татарским народом у него нет. Он отметил, что на него ведется травля, но он воспринимает ее с улыбкой, ссылаясь на «осеннее обострение» граждан.
В программе «Вести FM» Соловьев назвал жителя РТ, оскорбившего его, мразью и посоветовал не позорить Татарстан.
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