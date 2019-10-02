Под Казанью на одном участке дороги за пять минут насмерть сбили двух человек

Вчера вечером на 11-м километре автодороги Казань-Ульяновск в Верхнеуслонском районе за пять минут погибли два пешехода. В 19-34 водитель «КАМАЗ» насмерть сбил 40-летнюю жительницу Казани. Через пять минут на том же месте BMW сбил 22-летнего казанца, парень тоже не выжил.

Как сообщает МВД по РТ оба пешехода были пьяны и перебегали дорогу в неустановленном месте. Во время аварий на трассе было темно, световозвращающих элементов на одежде пешеходов не было, водители могли их просто не увидеть.