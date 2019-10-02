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«Семья важнее спорта». «Ак Барс» лишился одного из важных вратарей

Cегодня, 10:47 143 1 Автор: prokazan.ru

Тренер вратарей «Ак Барса» Ари Мойсанен покидает клуб. Контракт с ним расторгли по соглашению сторон. Сообщается, что тренер уходит из команды по семейным обстоятельствам.

 «Мы с сожалением, но пониманием отнеслись к пожеланию Ари Мойсанена вернуться домой – в «Ак Барсе» понимают, что семья важнее спорта и работы. От лица клуба и всех игроков я хочу выразить благодарность Ари за успешную работу в Казани, мы всегда ценили его вклад в победы команды.  Работу тренера вратарей в «Ак Барсе» продолжит Сергей Абрамов, возможные усиления позиции новым специалистом мы обсудим с главным тренером Дмитрием Квартальновым», - отметил генеральный менеджер казанской команды Рафик Якубов.

Сам Ари Мойсанен выразил благодарность клубу за понимание его ситуации и отметил, что после пяти с половиной лет в Казани может сказать только хорошее как про город, так и про команду и ее болельщиков. «Решение о возвращении домой принималось с трудом, однако сейчас это будет лучшим вариантом для моей семьи», - сказал тренер.

Ари Мойсанен работал в Казани в период с 2013 по 2018 год и вернулся в клуб перед началом нового сезона.

 

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комментарии

Горожанин
0
04 октября 2019
11:43
А перед приездом в Казань он не думал, что семья важнее? Взрослый умный человек наперёд просчитывает все плюсы и минусы при заключении контракта.

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