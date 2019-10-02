«Семья важнее спорта». «Ак Барс» лишился одного из важных вратарей

Тренер вратарей «Ак Барса» Ари Мойсанен покидает клуб. Контракт с ним расторгли по соглашению сторон. Сообщается, что тренер уходит из команды по семейным обстоятельствам.

«Мы с сожалением, но пониманием отнеслись к пожеланию Ари Мойсанена вернуться домой – в «Ак Барсе» понимают, что семья важнее спорта и работы. От лица клуба и всех игроков я хочу выразить благодарность Ари за успешную работу в Казани, мы всегда ценили его вклад в победы команды. Работу тренера вратарей в «Ак Барсе» продолжит Сергей Абрамов, возможные усиления позиции новым специалистом мы обсудим с главным тренером Дмитрием Квартальновым», - отметил генеральный менеджер казанской команды Рафик Якубов.

Сам Ари Мойсанен выразил благодарность клубу за понимание его ситуации и отметил, что после пяти с половиной лет в Казани может сказать только хорошее как про город, так и про команду и ее болельщиков. «Решение о возвращении домой принималось с трудом, однако сейчас это будет лучшим вариантом для моей семьи», - сказал тренер.

Ари Мойсанен работал в Казани в период с 2013 по 2018 год и вернулся в клуб перед началом нового сезона.