Завтра три района Казани останутся без света

В субботу, 5 октября, в Кировском, Ново-Савиновском и Приволжском районах отключат электричество. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования, сообщили в ОАО «Сетевая компания».

В Кировском районе с 8 утра до 8 вечера света не будет по адресам: ул. Зилантовская, 22/15, ул. Сажинова, 7/11, ул. Тансык 13.

В Ново-Савиновском районе с 9 часов утра до 8 вечера отключат свет в домах: пр. Амирхана, 35, 37, 37а, ул. Волгоградская, 22, 24, 26, 31а, ул. Гагарина, 20, 16, 73а, 75, 75б, 77, 77а, 77б, 79, 81, 81а, ул. Коллективная, 35, 37, 39, пр. Ямашева, 58, 58а.

С 8 утра до 6 вечера света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Авангардная, 58, 62, 66, 66, ул. Братьев Касимовых, 16, 18, ул. Мавлютова, 8/20, 10, 14, а также в домах частного сектора, расположенных по улицам: Авангардная, Артельная, Грунтовая, Депутатаская, Кулагина, Местная, Молодецкая, переулок Молодецкий, Пензенская, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Сызранская, Тюменская, Урожайная, Школьная.