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Фото Prokazan.ru

«Куплю машину поближе к Арбузова»: как Казань сегодня стояла в утренних пробках

Cегодня, 10:26 23 1 Автор: prokazan.ru
Пятница встретила горожан 7-балльными заторами

Сегодня утром на дорогах Казани наблюдались 7-балльные пробки. Одна из самых крупных образовалась на проспекте Ямашева. Здесь из-за сломавшейся машины оказался заблокирован средний ряд. Поэтому водителям ничего не оставалось, кроме как вести диалоги в приложении Яндекс. Навигатор. 

Когда вопросов много, а ответов - мало.

Как и в любой ситуации, найдутся люди, которые осведомлены лучше других.

Раз уж стоять в пробке, хоть заняться чем-то полезным. 

Взаимопомощь на дорогах во всей красе.

В любой дорожной ситуации нужно вспомнить дорожные службы.

Утренняя пробка - время для раскаяния и сожаления.

Пробочное отчаяние 80 уровня.

Все проходит, пройдут и пробки. 

А вот как выглядел средний ряд на третье транспортной дамбе:

 

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комментарии

Горожанин
0
04 октября 2019
10:36
Больше 57 км едеш штрафы приходят за превышение скорости

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