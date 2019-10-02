«Куплю машину поближе к Арбузова»: как Казань сегодня стояла в утренних пробках

Сегодня утром на дорогах Казани наблюдались 7-балльные пробки. Одна из самых крупных образовалась на проспекте Ямашева. Здесь из-за сломавшейся машины оказался заблокирован средний ряд. Поэтому водителям ничего не оставалось, кроме как вести диалоги в приложении Яндекс. Навигатор.
Когда вопросов много, а ответов - мало.
Как и в любой ситуации, найдутся люди, которые осведомлены лучше других.
Раз уж стоять в пробке, хоть заняться чем-то полезным.
Взаимопомощь на дорогах во всей красе.
В любой дорожной ситуации нужно вспомнить дорожные службы.
Утренняя пробка - время для раскаяния и сожаления.
Пробочное отчаяние 80 уровня.
Все проходит, пройдут и пробки.
А вот как выглядел средний ряд на третье транспортной дамбе:
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