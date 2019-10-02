Жительница Казани похитила у детей 10 миллионов рублей

43-летнюю женщину подозревают в хищении крупной суммы денег у учреждения дополнительного образования.

По версии следствия, главный бухгалтер бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский центр "Счастливое детство" в течение 4 лет завышала себе зарплату и трудоустроила "мертвую душу", в итоге, подделывая служебные документы, похитила 8,5 миллионов рублей. Дополнительно женщина украла 1,5 миллиона у хореографического ансамбля и перевела их на свой счет.

Уголовное дело по факту хищений рассмотрит Вахитовский районный суд, сообщили в прокуратуре РТ.