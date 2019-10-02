В Казани задержали грабителей, которые вынесли кассу из «Арыш Мае»

Полицейские Казани задержали молодых людей, которые 30 сентября ограбили продуктовый магазин на улице Серова.

Двое молодых людей зашли в магазин, напали на продавца и забрали кассу, в которой было 4 700 рублей. Со слов 53-летней женщины, которая стояла за прилавком, полицейские составили фоторобот нападавших и установили обстоятельства преступления.

"В магазин забежали двое молодых людей, один из которых сразу перепрыгнул через прилавок, накинул на сотрудницу полотенце, уронил ее на пол и нанес ей несколько ударов ногами. В это же время соучастник преступления пытался кирпичом разбить платежный терминал и похить денежные средства. После этого также перепрыгнул за прилавок и выдернул из кассового аппарата ящик с наличностью. Забрав деньги, подозреваемые скрылись в неизвестном направлении", рассказали в пресс-службе МВД Казани.

Злоумышленников задержали в Советском районе, ими оказались молодые люди 24 и 31 года, они заключены под стражу. У потерпевшей медики диагностировали перелом ребра, полученный в результате побоев. Уголовное дело из статьи "Грабеж" переквалифицируют в статью "Разбой".